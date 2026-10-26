«Помойное море» вместо отдыха: туристка из России рассказала, что разочаровало ее в Нячанге

Туристка из России назвала море в Нячанге «помойным» после поездки

Общество

Российская туристка раскритиковала пляжи Нячанга, назвав море «помойным». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», на ее рассказ ссылается abnews.ru. По словам женщины, она бывала в Нячанге не раз и местные пляжи ей хорошо знакомы, но последняя поездка разочаровала.

Городской пляж, по ее наблюдениям, каждый день оказывался загрязнен, а вода выглядела настолько грязной, что многие не решались заходить в море. Туристка заявила, что такого «помойного моря» не было никогда. Еще одна претензия касалась поведения местных жителей: по ее словам, шумели, курили и разбрасывали песок не туристы, а местные, мешая отдыхать и приезжим, и другим жителям.

Поэтому винить в загрязнении побережья только туристов она считает несправедливым. Женщина призналась, что не понимает, как любимый курорт мог так измениться. При этом официальных данных о загрязнении пляжей Нячанга нет: мнение туристки основано на субъективном опыте.

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