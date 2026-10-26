«Помойное море» вместо отдыха: туристка из России рассказала, что разочаровало ее в Нячанге

Российская туристка раскритиковала пляжи Нячанга, назвав море «помойным». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», на ее рассказ ссылается abnews.ru . По словам женщины, она бывала в Нячанге не раз и местные пляжи ей хорошо знакомы, но последняя поездка разочаровала.

Городской пляж, по ее наблюдениям, каждый день оказывался загрязнен, а вода выглядела настолько грязной, что многие не решались заходить в море. Туристка заявила, что такого «помойного моря» не было никогда. Еще одна претензия касалась поведения местных жителей: по ее словам, шумели, курили и разбрасывали песок не туристы, а местные, мешая отдыхать и приезжим, и другим жителям.

Поэтому винить в загрязнении побережья только туристов она считает несправедливым. Женщина призналась, что не понимает, как любимый курорт мог так измениться. При этом официальных данных о загрязнении пляжей Нячанга нет: мнение туристки основано на субъективном опыте.