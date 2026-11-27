В китайском Хэйхэ за обстановкой на таможне наблюдает попугай. Видео с птицей в помещении терминала 27 ноября опубликовал в соцсетях пользователь. По его словам, на таможне никто не может уехать, зато появился источник развлечений, передает ИА Порт Амур⁠.

Как ранее сообщал порт Амурассо, судоходство на воздушной подушке между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановили из-за неблагоприятной обстановки на реке. По оценке специалистов, нынешние условия не позволяют обеспечить безопасность пассажирских перевозок, поэтому рейсы не выполняются до улучшения ситуации.

Пассажирам в Хэйхэ с купленными билетами на речной транспорт нужно проехать на автовокзал и продолжить путь на автобусе через пункт пропуска Кани-Курган. Между Благовещенском и Хэйхэ пассажиры ездят по международному автомобильному мосту Амур, говорится в сообщении от 26 ноября.