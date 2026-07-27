Поросенков лог перешел церкви, но храма там не будет: что на самом деле задумала Екатеринбургская епархия

Екатеринбургская епархия получила в безвозмездное пользование около 70 гектаров земли Железнодорожного лесопарка, включая территорию Поросенкова лога, где в 1918 году были обнаружены останки царской семьи. Однако возводить там капитальные строения не планируется. Об этом « Ъ-Урал » сообщили в пресс-службе епархии.

По словам представителей епархии, инициировать передачу участков начали еще в нулевых годах, а завершить процедуру удалось только в мае текущего года. Территория имеет статус особо охраняемой природной зоны и объекта культурного наследия, что исключает размещение на ней объектов капитального строительства. Цель передачи — обеспечить сохранность места, где погибли безвинные люди, в том числе для осуществления религиозной деятельности. Ранее директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин уточнял, что часть переданных участков относится к объектам культурного наследия, а часть — нет.

В епархии также напомнили, что Русская православная церковь до сих пор не признала найденные останки принадлежащими царской семье. Решение о признании или непризнании «екатеринбургских останков» святыми мощами Царственных страстотерпцев может принять Архиерейский Собор по представлению Священного Синода. Для этого необходимо предварительно опубликовать итоговые материалы комплексной экспертизы для общественной дискуссии. Собор планировали провести в мае 2022 года, но из-за международной обстановки перенесли на неопределенный срок. В случае положительного решения останки автоматически объявят вновь обретенными святыми мощами.