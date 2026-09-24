Портрет предателя в России: эксперт Кашканов предлагает искать врагов по психологическим чертам

Эксперт по безопасности Василий Кашканов предложил создать в России портрет потенциальных предателей. Об этом он заявил телеканалу « Крым 24 ». По его мнению, такие профили особенно пригодятся психологам, работающим в спецслужбах.

Кашканов считает, что информацию о характерных чертах таких людей следует сделать доступной широкой общественности — распространять через телевидение, радио и информационные стенды. Граждане, по его словам, так или иначе будут запоминать эти признаки. Эксперт подчеркнул, что нововведение позволит неравнодушным людям вовремя замечать подозрительное поведение и сообщать о нем в компетентные органы.