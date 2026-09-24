Портрет предателя в России: эксперт Кашканов предлагает искать врагов по психологическим чертам

Эксперт Кашканов предложил создать в России портрет потенциальных предателей

Общество

Эксперт по безопасности Василий Кашканов предложил создать в России портрет потенциальных предателей. Об этом он заявил телеканалу «Крым 24». По его мнению, такие профили особенно пригодятся психологам, работающим в спецслужбах.

Кашканов считает, что информацию о характерных чертах таких людей следует сделать доступной широкой общественности — распространять через телевидение, радио и информационные стенды. Граждане, по его словам, так или иначе будут запоминать эти признаки. Эксперт подчеркнул, что нововведение позволит неравнодушным людям вовремя замечать подозрительное поведение и сообщать о нем в компетентные органы.

Читайте также

Подарки для друзей оказались с сюрпризом: в багаже нашли 121 нож в Кольцово

За ходом голосования в Московской области будут следить более 22 тыс. наблюдателей

За ходом голосования в Московской области будут следить более 22 тыс. наблюдателей

Клумбы, качели и дорожки: как преобразится микрорайон Заозерный во Власихе

Клумбы, качели и дорожки: как преобразится микрорайон Заозерный во Власихе

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

«Незакрытый гештальт». Психолог объяснила интерес россиян к делу Усольцевых

«Незакрытый гештальт». Психолог объяснила интерес россиян к делу Усольцевых

Когда выгодно брать отпуск предстоящей зимой: декабрь против января и февраля

Когда выгодно брать отпуск предстоящей зимой: декабрь против января и февраля

Штраф до ₽15 тыс. за вещи у квартиры: что нельзя оставлять в подъезде

Штраф до ₽15 тыс. за вещи у квартиры: что нельзя оставлять в подъезде

Пациент из Германии избавился от боли и осколка в колене благодаря российским врачам

Пациент из Германии избавился от боли и осколка в колене благодаря российским врачам

Очереди в терминале: Росавиация приостановила работу аэроузла Сочи из-за угрозы БПЛА

Глава Щелкова: молодежь активно приходит на избирательные участки в округе

Глава Щелкова: молодежь активно приходит на избирательные участки в округе

«Грязный шланг ожил». В Висконсине под капотом автомобиля нашли двухметрового удава

«Грязный шланг ожил». В Висконсине под капотом автомобиля нашли двухметрового удава

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Добавьте mosregtoday.ru в избранное