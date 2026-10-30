Неприличные шутки на работе могут говорить о стрессе и попытках его сбросить. Об этом в разговоре с РИАМО заявила психолог Екатерина Боронкина. По словам эксперта, такое поведение не обязательно указывает на инфантильность или низкий интеллект сотрудников.

Боронкина отметила, что иногда очень примитивно шутят как раз умные и перегруженные люди, потому что в этот момент им хочется не анализировать, а быстро сбросить напряжение.

При этом собеседница издания подчеркнула, что прямой зависимости между уровнем стресса и количеством пошлых шуток не существует. Однако в напряженных ситуациях юмор действительно может помогать людям справляться с переживаниями. Таким образом, по мнению психолога, за подобными шутками стоит не желание эпатировать, а попытка эмоциональной разрядки, и оценивать их стоит с учетом контекста и состояния человека.