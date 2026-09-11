Поскользнулась и рассекла ухо о кафель: врачи больницы Башляевой восстановили хрящ и вернули форму

Врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой восстановили девушке рассеченную ушную раковину после падения в ванной. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, девушка поскользнулась и ударилась головой о кафель. Травма оказалась серьезной — поперечное рассечение ушной раковины с повреждением хряща. Мама оперативно вызвала скорую, и бригада быстро доставила пострадавшую в больницу.

Врачи провели обследование, а затем ювелирную реконструктивную операцию: наложили 20 тончайших швов и буквально по миллиметру восстановили форму уха. Уже на третьи сутки пациентку выписали домой в хорошем самочувствии. Через 10 дней ей сняли швы — осмотр подтвердил, что форму уха удалось полностью восстановить.