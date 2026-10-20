После 40 либидо падает из-за стресса и недосыпа? Сексолог Миллер объяснила, когда дело не в гормонах

Сексолог Миллер: стресс и недосып снижают либидо после 35 лет

Общество

Сильный стресс, холод и недостаток сна способны негативно влиять на мужское либидо после 35–40 лет. Об этом РИАМО рассказала сексолог и психолог Александра Миллер. По ее словам, в этом возрасте организму сложнее компенсировать последствия недосыпа, сезонных изменений и постоянного напряжения.

Миллер объяснила, что после 35–40 лет запас гибкости организма заканчивается. Тогда то, что раньше проходило незаметно — зима, холодная мастерская, мало солнца, — начинает сигналить через либидо, эрекцию и энергию. Сексуальность в этом случае эксперт называет своеобразным датчиком состояния.

Она отметила, что снижение влечения зимой на фоне пятичасового сна, сидячей работы и переохлаждения необязательно говорит о гормональных нарушениях. По мнению Миллер, такие симптомы могут указывать на сбитый режим жизни. Поэтому важно обратить внимание на сон, физическую активность и повседневные нагрузки.

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