Последний день лета удивит теплом: синоптик Тишковец пообещал москвичам до плюс 25 и ни капли дождя

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в последний день лета. В беседе с РИА Новости он заявил, что 31 августа в столице будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

По словам синоптика, воздух днем прогреется до плюс 22 — плюс 25 градусов, что на четыре градуса выше климатической нормы. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного понизится: с 750 до 749 миллиметров ртутного столба.

Собеседник агентства отметил, что погода будет комфортной для прогулок, однако вечером может стать ощутимо свежее. Существенных осадков в городе не прогнозируется.