Психолог Марианна Абравитова в беседе с « Абзацем » объяснила, что частое использование эмодзи с поднятым вверх большим пальцем в рабочей переписке может сигнализировать об эмоциональном выгорании.

По ее словам, сам по себе такой жест абсолютно нормален, но тревожным симптомом становится резкая смена стиля общения. Если сотрудник, ранее дававший развернутые ответы, вдруг переходит на короткие «Окей» или ставит только эмодзи, и это длится несколько недель, стоит насторожиться.

Подобные изменения проявляются за три-четыре месяца до критической точки — увольнения, болезни или других негативных последствий. При этом психолог призвала не делать поспешных выводов: краткость может быть вызвана обычной спешкой, но если смена паттерна очевидна, лучше проявить эмпатию и мягко обсудить ситуацию.