Постоянная усталость и простуды: как дефицит витамина D незаметно разрушает здоровье?

Хронический недостаток витамина D связывают с повышенным риском остеопороза, падений и переломов у пожилых, аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, а также некоторых сердечно-сосудистых и онкологических болезней. При нехватке витамина D человек может столкнуться с постоянной усталостью и слабостью, которые не проходят даже после хорошего сна, снижением работоспособности и сонливостью в течение дня. Нередко ухудшается настроение — появляются апатия, раздражительность или признаки депрессии. Поскольку витамин D играет важную роль в поддержании иммунитета, его дефицит ведет к учащению простуд и других инфекций. Кроме того, возможны мышечная слабость и боли в мышцах, костях и суставах, медленное заживление ран, сухость кожи и выпадение волос. В запущенных случаях дефицит вызывает боли в костях, повышает риск переломов и может привести к остеомаляции у взрослых.