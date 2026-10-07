Постоянно опаздываете? Психотерапевт Кульгавчук объяснил, когда это уже диагноз

Психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с RT заявил, что причиной хронических опозданий могут быть тревожные расстройства. По его словам, в таких случаях речь идет о непунктуальности как способе избегания.

Врач пояснил, что хроническая непунктуальность чаще всего связана с СДВГ, депрессией с замедлением психомоторных реакций, тревожными расстройствами, пограничным расстройством личности и обсессивно-компульсивным расстройством с ритуалами проверки перед выходом.

Кульгавчук отметил, что проблема может приобрести клинический характер и потребовать помощи специалиста. Это происходит, когда непунктуальность вредит отношениям, сказывается на карьере, вызывает чувство стыда и беспомощности, а также сопровождается апатией, трудностями с засыпанием, паническими атаками или навязчивыми негативными мыслями.