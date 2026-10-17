«Потеря не разрушит отношения»: сколько можно одалживать друзьям?

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рекомендовала давать друзьям в долг только ту сумму, с которой человек внутренне готов расстаться навсегда. По ее словам, невозврат этих денег не должен провоцировать конфликт или наносить серьезный урон бюджету. Об этом она рассказала « Абзацу ».

Психолог отметила, что универсальной безопасной суммы не существует. Одалживать стоит лишь те деньги, потеря которых не разрушит ни бюджет, ни отношения. Денисова-Мельникова предупредила, что денежный вопрос часто незаметно меняет характер общения, превращая близких людей в кредитора и заемщика, что ведет к скрытым конфликтам и обидам. При крупных займах она советует заранее фиксировать точные сроки возврата, а при сомнениях — не бояться отказывать. Особая осторожность нужна, если друг просит деньги регулярно: такие займы закрепляют привычку жить за чужой счет.