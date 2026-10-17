«Потеря не разрушит отношения»: сколько можно одалживать друзьям?

Психолог Денисова-Мельникова: в долг другу — сумма, с которой готов расстаться

Общество

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рекомендовала давать друзьям в долг только ту сумму, с которой человек внутренне готов расстаться навсегда. По ее словам, невозврат этих денег не должен провоцировать конфликт или наносить серьезный урон бюджету. Об этом она рассказала «Абзацу».

Психолог отметила, что универсальной безопасной суммы не существует. Одалживать стоит лишь те деньги, потеря которых не разрушит ни бюджет, ни отношения. Денисова-Мельникова предупредила, что денежный вопрос часто незаметно меняет характер общения, превращая близких людей в кредитора и заемщика, что ведет к скрытым конфликтам и обидам. При крупных займах она советует заранее фиксировать точные сроки возврата, а при сомнениях — не бояться отказывать. Особая осторожность нужна, если друг просит деньги регулярно: такие займы закрепляют привычку жить за чужой счет.

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