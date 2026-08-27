Поток воды снес мосты и дороги, а они успели взобраться на гору: история спасения россиянок в Непале

В Непале после разрушительного наводнения спасли 31 иностранного туриста, среди них две гражданки России. Об этом сообщает местное управление по туризму.

Помощь также оказана гражданам США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще восьми человек не уточняется. По данным «Вестей», россиянки пережили паводок на границе с Китаем: когда вода начала подниматься, они успели взобраться на гору. Сейчас дипломаты оформляют им документы для возвращения домой.

Катастрофа произошла 26 августа из-за прорыва ледникового озера в Гималаях на границе Непала и Тибета. Мощный поток воды и грязи, вызванный обрушением ледника, снес мосты, дороги и дома в долине реки Бхоте-Коши. Число погибших в Непале превысило 160 человек, еще около 600 числятся пропавшими без вести.