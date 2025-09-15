Зампредседателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого уверен, что московский проект сможет предложить зрителям то, что они потеряли с трансформацией «Евровидения». По его словам, европейский конкурс превратился в политический инструмент, продвигающий сомнительные ценности вместо демонстрации культурного наследия и мастерства артистов.

Пьер де Голль акцентировал внимание на том, что «Интервидение» сохраняет верность традиционным принципам: он видит в нем платформу для творческого самовыражения и диалога между цивилизациями. Особую ценность представляет многонациональный характер России, которая как государство-цивизация объединяет множество культур.

Потомок известного француза не скрывает, что разочарован современными западными мероприятиями, упомянув в том числе церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. По его мнению, аудитория в Европе и мире готова к альтернативе. Именно поэтому трансляция «Интервидения», запланированная на 20 сентября, может вызвать значительный интерес у тех, кто устал от чрезмерной политизации и навязывания единого культурного стандарта. В том числе, по мнению Пьера, первыми любопытными как раз окажутся европейцы.

Сам де Голль также намерен внимательно следить за выступлениями участников.

Ранее сообщалось, что колумбийский дирижер вошел в состав жюри «Интервидения».