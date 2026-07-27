Потрите пальцем и понюхайте: агроном раскрыла, как выбрать дыню без нитратов уже в конце июля

Телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина в беседе с « Абзацем » посоветовала начинать покупать дыни уже с конца июля. По ее словам, распространенное мнение о том, что ранние плоды обязательно напичканы нитратами, часто не соответствует действительности.

Главным критерием выбора эксперт назвала запах. Если слегка потереть дыню пальцем, спелый плод сразу начинает источать приятный медовый, чуть сладковатый аромат с эфирным оттенком, который зависит от сорта. Внешне качественная дыня должна быть однородной и упругой, без вмятин и мягких участков. Оптимально выбирать слегка недозревшие, хрустящие и твердые на ощупь бахчевые — так их можно дольше сохранить в холодильнике. Поверхность плода должна быть чуть шероховатой, с характерной «сеточкой». Наличие или отсутствие хвостика, по мнению Ганичкиной, роли не играет, а вот прикорневая шейка обязательно должна быть сухой. Если в месте плодоножки есть влага, есть риск, что внутрь попал воздух и начался процесс загнивания.