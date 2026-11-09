Потрогать историю: как московские музеи открываются для незрячих посетителей

Депкульт Москвы: музеи столицы развивают форматы для незрячих посетителей

Общество

В московских музеях развивают мультисенсорные форматы для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

Инклюзивные практики вошли в повседневную работу городских музеев: посетители слушают аудиогиды с тифлокомментариями, знакомятся с тактильными копиями, проходят специально разработанные маршруты и участвуют в тематических занятиях. 13 ноября отмечается Международный день слепых.

Один из примеров — Музей К. Г. Паустовского. Его постоянная экспозиция «Дом Паустовского» рассказывает о творчестве писателя, а пространство выстроено с учетом инклюзивного подхода: в каждом зале есть интерактивные экспонаты, аудиогиды с тифлокомментариями и предметы для тактильного знакомства, в том числе типологические вещи, реплики портретов Константина Паустовского и макет мемориального дома-музея в Тарусе. В 2023 году благодаря фонду «Свет» в музее запустили программу «Путешествие с Паустовским»: в ее рамках создали тактильные копии экспонатов, тактильный альбом-путеводитель и аудиогид с тифлокомментариями. Кроме того, музей предлагает бесплатные экскурсии для детей, взрослых и семей.

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