Поверка счетчика воды: как вернуть переплату после пропуска срока?

Минстрой разъяснил порядок перерасчета платы за воду после поверки квартирного счетчика. Если межповерочный интервал пропущен, начисления идут без учета показаний — это приравнивается к неисправности прибора. Однако успешная поверка без демонтажа подтверждает исправность счетчика, в том числе за период после окончания прежнего интервала.

В таком случае потребитель вправе обратиться к исполнителю коммунальной услуги для учета показаний и перерасчета ранее начисленной суммы.

Ведомство сослалось на письмо от 27 апреля 2026 года, постановление правительства № 354 и правовую позицию Верховного суда, изложенную в 2020 году. Автоматического освобождения от начислений при любой просрочке нет: для пересмотра платы необходимо подтвердить исправность результатами поверки. Данные фиксируются в федеральной информационной системе Росстандарта «Аршин». Электронная регистрация применяется с сентября 2020 года, а бумажное свидетельство носит дополнительный характер. Сведения в реестр передает организация, выполнившая поверку.

Перед заказом услуги владельцу прибора следует уточнить срок очередной поверки и убедиться, что ее выполняет аккредитованная организация. После процедуры необходимо проверить появление записи в «Аршине». Если плата выставлена без учета показаний после успешной поверки, можно обратиться за перерасчетом к исполнителю коммунальной услуги.