Поверка счетчика воды: как вернуть переплату после пропуска срока?
Минстрой разъяснил перерасчет платы за воду после поверки счетчика
Минстрой разъяснил порядок перерасчета платы за воду после поверки квартирного счетчика. Если межповерочный интервал пропущен, начисления идут без учета показаний — это приравнивается к неисправности прибора. Однако успешная поверка без демонтажа подтверждает исправность счетчика, в том числе за период после окончания прежнего интервала.
В таком случае потребитель вправе обратиться к исполнителю коммунальной услуги для учета показаний и перерасчета ранее начисленной суммы.
Ведомство сослалось на письмо от 27 апреля 2026 года, постановление правительства № 354 и правовую позицию Верховного суда, изложенную в 2020 году. Автоматического освобождения от начислений при любой просрочке нет: для пересмотра платы необходимо подтвердить исправность результатами поверки. Данные фиксируются в федеральной информационной системе Росстандарта «Аршин». Электронная регистрация применяется с сентября 2020 года, а бумажное свидетельство носит дополнительный характер. Сведения в реестр передает организация, выполнившая поверку.
Перед заказом услуги владельцу прибора следует уточнить срок очередной поверки и убедиться, что ее выполняет аккредитованная организация. После процедуры необходимо проверить появление записи в «Аршине». Если плата выставлена без учета показаний после успешной поверки, можно обратиться за перерасчетом к исполнителю коммунальной услуги.