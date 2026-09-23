Поздний ужин бьет по сердцу: диетолог Мухина объяснила, как ночная еда доводит до инсульта

Поздние ужины способны нарушить сердечный ритм, вызвать перепады артериального давления и увеличить вероятность инсульта. Такое мнение « Абзацу » высказала врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, переполненный желудок давит на соседние органы и раздражает блуждающий нерв, а сладкое, съеденное на ночь, провоцирует выброс инсулина и вымывает из крови калий, полезный для сердца.

Мухина объяснила, что у клеток есть биологические часы: ночью они настроены на отдых, а не на переработку пищи. Поздний ужин заставляет их работать в ночную смену, что со временем приводит к инсулинорезистентности. Жирная еда на ночь повышает уровень триглицеридов, которые оседают в стенках сосудов и формируют бляшки. Как результат — хроническое воспаление сосудов, а ночная гипертония резко увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Диетолог добавила, что в темное время суток организм переходит в режим энергосбережения: пульс замедляется, давление естественным образом снижается. Прием пищи перед сном вынуждает пищеварительную и кровеносную системы работать в полную силу. Надпочечники начинают активно выбрасывать гормоны стресса, в частности норадреналин, который сужает сосуды. Давление растет, и сердце не получает отдыха. Обильный или соленый ужин вдобавок задерживает воду: в горизонтальном положении жидкость перетекает в верхнюю часть тела, и сердце работает с повышенной нагрузкой.

При этом «Абзац» отмечает, что реакция организма на ночной прием пищи зависит от индивидуальных особенностей метаболизма, состава рациона и уровня физической активности. В 2023 году в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследования с участием более 100 тысяч человек. Выяснилось, что ужин после 21:00 связан с повышенным риском сердечно-сосудистых патологий по сравнению с едой до 20:00, но этот риск существенно снижается при соблюдении общего суточного калоража и достаточной продолжительности ночного перерыва в еде.