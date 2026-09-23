Поздний ужин бьет по сердцу: диетолог Мухина объяснила, как ночная еда доводит до инсульта

Диетолог Мухина: поздний ужин повышает риск инсульта и гипертонии

Общество

Поздние ужины способны нарушить сердечный ритм, вызвать перепады артериального давления и увеличить вероятность инсульта. Такое мнение «Абзацу» высказала врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, переполненный желудок давит на соседние органы и раздражает блуждающий нерв, а сладкое, съеденное на ночь, провоцирует выброс инсулина и вымывает из крови калий, полезный для сердца.

Мухина объяснила, что у клеток есть биологические часы: ночью они настроены на отдых, а не на переработку пищи. Поздний ужин заставляет их работать в ночную смену, что со временем приводит к инсулинорезистентности. Жирная еда на ночь повышает уровень триглицеридов, которые оседают в стенках сосудов и формируют бляшки. Как результат — хроническое воспаление сосудов, а ночная гипертония резко увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Диетолог добавила, что в темное время суток организм переходит в режим энергосбережения: пульс замедляется, давление естественным образом снижается. Прием пищи перед сном вынуждает пищеварительную и кровеносную системы работать в полную силу. Надпочечники начинают активно выбрасывать гормоны стресса, в частности норадреналин, который сужает сосуды. Давление растет, и сердце не получает отдыха. Обильный или соленый ужин вдобавок задерживает воду: в горизонтальном положении жидкость перетекает в верхнюю часть тела, и сердце работает с повышенной нагрузкой.

При этом «Абзац» отмечает, что реакция организма на ночной прием пищи зависит от индивидуальных особенностей метаболизма, состава рациона и уровня физической активности. В 2023 году в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследования с участием более 100 тысяч человек. Выяснилось, что ужин после 21:00 связан с повышенным риском сердечно-сосудистых патологий по сравнению с едой до 20:00, но этот риск существенно снижается при соблюдении общего суточного калоража и достаточной продолжительности ночного перерыва в еде.

Читайте также

Перекопка, компост и сидераты: садовод рассказала, как подготовить почву осенью в Подмосковье

Перекопка, компост и сидераты: садовод рассказала, как подготовить почву осенью в Подмосковье

Сестры из Эфиопии перенесли сложнейшую операцию по разделению голов

Провал на ОГЭ — не приговор: не сдавшие ОГЭ школьники освоят рабочие профессии

Провал на ОГЭ — не приговор: не сдавшие ОГЭ школьники освоят рабочие профессии

Быть немытым и нечесаным модно: стилист Лисовец объявил новый тренд

Быть немытым и нечесаным модно: стилист Лисовец объявил новый тренд

Китайцы против русской зимы: топ-5 пять кроссоверов, которые не спасуют перед снегом

Китайцы против русской зимы: топ-5 пять кроссоверов, которые не спасуют перед снегом

«Видел судьбы фронтовиков»: внук свидетеля явления Христа в Калмыкии рассказал о даре деда

«Кринжатина»: в Госдуме посочувствовали Лебедеву после сравнения женщин с колбасой

«Кринжатина»: в Госдуме посочувствовали Лебедеву после сравнения женщин с колбасой

«Для свободного и удобного волеизъявления созданы все условия»: депутаты Мособлдумы рассказали о ходе выборов

«Для свободного и удобного волеизъявления созданы все условия»: депутаты Мособлдумы рассказали о ходе выборов

Apple нарушила традицию: новый iPhone Duo оказался совсем не похож на все предыдущие

Apple нарушила традицию: новый iPhone Duo оказался совсем не похож на все предыдущие

Медики назвали пять неочевидных признаков проблем с сердцем

Медики назвали пять неочевидных признаков проблем с сердцем

Снижение до 11%: какие премиальные дизельные внедорожники стали доступнее

Бокс против стресса: почему жители Подмосковья массово увлеклись индивидуальным рингом

Добавьте mosregtoday.ru в избранное