Поздно ложитесь спать? Эндокринолог Мостовая объяснила, какие гормоны вы теряете

Врач отметила, что кортизол ошибочно считают гормоном стресса. На самом деле он нужен для быстрой и адекватной реакции на внешние обстоятельства. Кортизол вырабатывается только во время ночного отдыха, а его дефицит приводит к нежеланию вставать с кровати, чувству разбитости и медлительности. По словам Мостовой, когда кортизола мало, человек с трудом поднимается утром, хотя многие связывают это со стрессом, а не с нехваткой вещества. Гормон синтезируется преимущественно ночью, к четырем часам утра его уровень начинает расти, чтобы к семи-восьми человек проснулся бодрым.

Поздний отход ко сну негативно влияет и на выработку мелатонина, уточнила эндокринолог. Этот гормон отвечает за качество отдыха и служит главным антиоксидантом, благодаря ему тело эффективно избавляется от продуктов жизнедеятельности. Не менее важен гормон роста: его дефицит ведет к раннему старению. Мостовая объяснила, что гормон роста заменяет старые клетки на новые. Каждая клетка запрограммирована на гибель через определенный срок: например, дермальные живут 14 дней, и под действием гормона роста происходит их обновление. Без достаточного сна гормона роста не хватает, поэтому старение ускоряется, а также прогрессируют связанные с ним заболевания — атеросклероз, диабет и катаракта.

Врач добавила, что засыпать лучше не позже 23 часов. Период с 00:00 до 05:00 считается пиковым для выработки гормонов.