Пожар на 2 квадратах обернулся ожогами и эвакуацией: в Бутурлине дети играли с огнем — кто пострадал
ГУ МЧС по Нижегородской области: двое пострадали при пожаре в Бутурлине
В поселке Бутурлино Нижегородской области утром 7 сентября загорелась квартира в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила всего 2 кв. м, однако без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
58-летняя женщина отравилась продуктами горения, а 25-летний мужчина получил термические ожоги. Из здания экстренно вывели семерых человек, в том числе двоих детей. Еще двух жителей эвакуировали.
По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Обстоятельства уточняются.