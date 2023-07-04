Пожарные и спасатели Подмосковья получили почти сорок новых спецавтомобилей для работы

Автопарк подмосковной противопожарно-спасательной службы пополнился 38 новыми автомобилями в прошлом месяце, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас». Это стало возможно благодаря региональной госпрограмме «Безопасность Подмосковья».

Начальник ведомства Геннадий Пестов отметил, что поставка техники является важным событием для госучреждения. Он поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьева за то, что противопожарно-спасательная служба Подмосковья регулярно оснащается новой техникой и оборудованием.

«Учитывая специфику нашей службы и масштабы региона, за который мы ответственны, техника у нас эксплуатируется активно и, следовательно, быстро изнашивается. Поэтому новые автомобили станут для наших пожарных и спасателей серьезным подспорьем в работе», — сказал глава учреждения.

По его словам, в этот раз были получены 20 автоцистерн на базе «Урал», две автоцистерны на базе «КамАЗ», шесть аварийно-спасательных автомобилей на базе «ГАЗ-27057» и 10 оперативных автомобилей «HAVAL Jolion». Их распределят в 14 территориальных управлений госучреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.