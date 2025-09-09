Пожилые мужчины попались на подготовке к убийству из-за жилья

Злоумышленники готовились к расправе над владельцами недвижимости, но были вовремя остановлены полицией. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям. Суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на пресс-службу МВД России по региону.

В Санкт-Петербурге двое мужчин собирались совершить убийство, чтобы незаконно присвоить чужую квартиру. Полиция задержала подозреваемых 8 апреля. Ими оказались 54-летний житель Москвы и 68-летний местный пенсионер.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники планировали жестокую расправу над двумя горожанами: 55-летней женщиной-предпринимателем и 66-летним мужчиной, проживающими в центре города. Мотивом преступления, по версии следствия, был корыстный интерес – захват прав на недвижимость с последующей продажей.

Следствие выяснило, что преступники серьезно подошли к подготовке: составили детальный план, нашли человека, готового помочь в реализации задуманного, и передали ему средства для приобретения сильнодействующего снотворного и электрошокера. Кроме того, был подготовлен травматический пистолет и заранее выбрано место, где предполагалось скрыть следы преступления.

