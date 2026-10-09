«Пожиратель ядра»: во мху на озере Амут нашли неизвестный науке микроорганизм

Российские учёные обнаружили новый микроорганизм Nucleophaga amutiana во мху с берега озера Амут в Хабаровском крае. Открытие сделали специалисты Института цитологии РАН и СПбГУ. По данным ТАСС , подобных представителей этого рода в России ранее не регистрировали.

Микропаразит нашли внутри пробы обыкновенного мха. Он относится к типу Rozellomycota — малоизученной группе внутриклеточных агентов. Название рода переводится как «пожиратель ядра»: проникая в ядро амёбы, паразит активно размножается, формируя множество расселительных спор.

Старший лаборант-исследователь ИНЦ РАН и аспирант СПбГУ Арсений Шкляр заметил необычных обитателей в клетках амёб. Команда под руководством ведущего научного сотрудника Елены Насоновой вырастила культуру паразита вместе с хозяйкой — амёбой рода Thecamoeba — и впервые задокументировала полный цикл в реальном времени. Учёным удалось запечатлеть деление многоядерного плазмодия, которое ранее ускользало от исследователей. Также провели секвенирование гена рибосомальной РНК, подтвердив генетическую обособленность изолята. Сейчас идёт анализ полного генома.

По мнению биологов, изучение таких форм помогает понять древние механизмы возникновения связей между паразитами и хозяевами.