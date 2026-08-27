Исполнителям подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге могут грозить пожизненное лишение свободы либо срок от 20 лет колонии. Такое мнение в беседе с « Абзацем » высказал бывший оперативный сотрудник спецслужб, криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, вероятнее всего, за преступлением стоят диверсанты, а не бытовой или криминальный конфликт. Если вину фигурантов докажут, им предъявят обвинение по статье «Терроризм», которая предусматривает от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Игнатов оценил вероятность криминальных или личных мотивов не более чем в 1%. Он предположил, что характер преступления совпадает с почерком вражеских агентурных сетей, и в деле может прослеживаться след киевского режима. С вероятностью 99% это работа агентов украинских спецслужб. Детонация могла произойти либо сразу после запуска двигателя, либо дистанционно с помощью пульта управления.