Позвоните по 122 и откройте больничный заочно: депутат рассказал, как болеть без похода в поликлинику

Депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с RT объяснил , в каких случаях больничный можно оформить дистанционно. По его словам, такая возможность предусмотрена для пациентов с гриппом, коронавирусом и ОРВИ.

Парламентарий пояснил, что для открытия больничного без визита в поликлинику достаточно получить аудиоконсультацию врача, позвонив по номеру 122 или в местную поликлинику. Как правило, дистанционный больничный открывают на семь дней. Если за это время человек выздоравливает, закрыть листок нетрудоспособности также можно удаленно. Если же выздоровления не произошло, пациенту придется посетить врача либо вызвать его на дом.