«Практически никогда не имеет смысла»: эндокринолог объяснил, кому не нужен магний в добавках

Магний в добавках практически не имеет смысла для здоровых людей, заявил радио Sputnik эндокринолог Павел Баранов. По его словам, клинический дефицит этого минерала в жизни действительно встречается, однако у людей, которые полноценно питаются и не имеют проблем со здоровьем, его быть не может. Дополнительный прием магния в виде добавок или препаратов таким людям практически никогда не нужен.