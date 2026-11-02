«Практически никогда не имеет смысла»: эндокринолог объяснил, кому не нужен магний в добавках

Эндокринолог Баранов: у здоровых людей дефицита магния быть не может

Общество

Магний в добавках практически не имеет смысла для здоровых людей, заявил радио Sputnik эндокринолог Павел Баранов. По его словам, клинический дефицит этого минерала в жизни действительно встречается, однако у людей, которые полноценно питаются и не имеют проблем со здоровьем, его быть не может. Дополнительный прием магния в виде добавок или препаратов таким людям практически никогда не нужен.

Врач отметил, что редкие случаи настоящего дефицита магния все же бывают. Прежде всего это касается людей с тяжелыми хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тех, кто перенес операции на ЖКТ, а также людей с алкоголизмом. Таким образом, по словам Баранова, прием магния оправдан лишь при подтвержденном дефиците и в особых группах риска, а для остальных добавки — лишняя трата денег.

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