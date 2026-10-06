Права для самокатчиков: эксперт Попов назвал срок переходного периода

Эксперт Попов: права для самокатчиков могут ввести через два года

Общество

Обязательные водительские удостоверения для владельцев моторизованных самокатов и велосипедов могут появиться после переходного периода. Об этом kp.ru рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, на это потребуется около двух лет.

Попов отметил, что все средства индивидуальной мобильности с мотором следует отнести к категории мопедов и требовать от их владельцев удостоверения категории М. Он добавил, что технически подготовить изменения можно достаточно быстро, поскольку экзамен для этой категории уже разработан. Переход к новым правилам может занять два года, подчеркнул эксперт.

Читайте также

Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Россияне теряют доступ к деньгам после брони отелей: кто виноват и что делать

Россияне теряют доступ к деньгам после брони отелей: кто виноват и что делать

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Японская «рабочая лошадка» за 1,65 млн: новый Toyota Probox едет в Россию

НИУ МГСУ — ключевая площадка для подготовки кадров и роста производительности в строительстве, заявил Хуснуллин

НИУ МГСУ — ключевая площадка для подготовки кадров и роста производительности в строительстве, заявил Хуснуллин

Канье Уэст может выступить в Москве летом 2027 года

Канье Уэст может выступить в Москве летом 2027 года

Мраморный обломок раскрыл тайну старого захоронения в центре Перми

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

Стивен Сигал назвал Байкал лучшим местом на планете

Стивен Сигал назвал Байкал лучшим местом на планете

Медведи идут в города: США переживают нашествие хищников

Медведи идут в города: США переживают нашествие хищников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное