Права для самокатчиков: эксперт Попов назвал срок переходного периода

Обязательные водительские удостоверения для владельцев моторизованных самокатов и велосипедов могут появиться после переходного периода. Об этом kp.ru рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, на это потребуется около двух лет.

Попов отметил, что все средства индивидуальной мобильности с мотором следует отнести к категории мопедов и требовать от их владельцев удостоверения категории М. Он добавил, что технически подготовить изменения можно достаточно быстро, поскольку экзамен для этой категории уже разработан. Переход к новым правилам может занять два года, подчеркнул эксперт.