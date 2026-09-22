Правило 24 часов: как экономист Чурилова советует спасаться от импульсивных покупок на маркетплейсах

Экономист Ольга Чурилова рекомендует не спешить с покупками на маркетплейсах и выдерживать паузу в 24 часа после добавления товаров в корзину. По ее словам, это помогает трезво оценить необходимость приобретения и сократить расходы. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru .

Чурилова пояснила, что правило 24 часов позволяет избежать импульсивных трат. Она советует не оформлять заказ сразу, а отложить его. Через сутки эмоции утихают, и желание покупать многие вещи пропадает. Для экономии эксперт предлагает завести отдельные накопительные счета для разных целей — это помогает не выходить за лимиты. Также она советует составлять список необходимых товаров, так как четкий перечень дисциплинирует. Чтобы не попасть в ловушку скидок, Чурилова рекомендует спросить себя, купили бы вы эту вещь без акции. Если нет, то приобретение лишнее.