Правнук Шухова против разборки Шаболовской башни: что потеряет Москва, если конструкцию пересоберут

Правнук инженера Владимира Шухова в беседе с Lenta.ru раскритиковал выбранный подход к реконструкции телебашни на Шаболовке в Москве. По его мнению, такой способ спасения памятника недопустим.

Он пояснил, что башня уникальна тремя составляющими: конструкцией в виде гиперболоида вращения высотой 150 метров, методом строительства и материалом. Если сооружение разобрать и затем пересобрать или возвести заново, как минимум две из этих составляющих будут утрачены.

Для реального сохранения объекта правнук Шухова предложил сначала составить карту всех элементов конструкции, а затем поэтапно заменять пришедшие в негодность детали. Он подчеркнул, что именно так проводится реставрация любого ценного объекта.