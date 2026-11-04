Православные сайты вместо агрессии: почему школьники все чаще выбирают полезную медиасреду

Митрополит Евгений: дети уходят от агрессивного контента в православные сайты

Общество

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений объяснил рост детской аудитории православных сайтов стремлением несовершеннолетних уходить от агрессивного контента. Об этом он рассказал корреспонденту 66.RU. По его мнению, выбор детей похож на привычку людей переходить с синтетических продуктов на натуральные: с информацией действует тот же принцип, и ребята интуитивно тянутся к полезной медиасреде, оставляя агрессивный контент в стороне.

Митрополит считает, что православная медиасреда является полезной средой, а дети стараются уходить от агрессивного контента и сосредотачиваться на православных ресурсах. Разобраться в православных ценностях школьникам поможет и новый предмет «Духовно-нравственная культура России», который введут с 1 января.

За год посещаемость российских сайтов с православным контентом среди несовершеннолетних выросла на 210%: аудитория юношей до 18 лет увеличилась в четыре раза, девушек — втрое. Среди пользователей 18–24 лет прирост составил 41%.

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