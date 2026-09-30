Предприимчивый «король парковки» поставил на уши полгорода

В Ленинске-Кузнецком король парковки огородил двор цепью с замком

Общество

Жители Ленинска-Кузнецкого в Кузбассе возмутились самодельной парковкой во дворе дома №6/3 на улице Топкинской. Участок общего двора огородили цепью с замком, а фотографии 29 сентября появились в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте». Как пишет VSE42.RU, в дело пришлось вмешаться мэрии.

Автор публикации поинтересовался, что это за самовольно огороженный участок общего двора, да еще и с цепью на замке. В комментариях горожане не скрывали возмущения. Одни предположили, что если одному человеку разрешено занять часть двора под личную парковку, то вскоре каждый начнет отгораживать себе место. Другие напомнили, что речь идет о территории общего пользования, и поинтересовались, куплена ли земля или взята в аренду, ведь просто так занять муниципальное имущество под парковку не получится.

На ситуацию отреагировала администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа. Информацию направили в управляющую компанию для разбирательства, о результатах обещали сообщить 2 октября.

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