Предприимчивый «король парковки» поставил на уши полгорода

Жители Ленинска-Кузнецкого в Кузбассе возмутились самодельной парковкой во дворе дома №6/3 на улице Топкинской. Участок общего двора огородили цепью с замком, а фотографии 29 сентября появились в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте». Как пишет VSE42.RU , в дело пришлось вмешаться мэрии.

Автор публикации поинтересовался, что это за самовольно огороженный участок общего двора, да еще и с цепью на замке. В комментариях горожане не скрывали возмущения. Одни предположили, что если одному человеку разрешено занять часть двора под личную парковку, то вскоре каждый начнет отгораживать себе место. Другие напомнили, что речь идет о территории общего пользования, и поинтересовались, куплена ли земля или взята в аренду, ведь просто так занять муниципальное имущество под парковку не получится.

На ситуацию отреагировала администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа. Информацию направили в управляющую компанию для разбирательства, о результатах обещали сообщить 2 октября.