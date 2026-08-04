В Орловской митрополии сообщили об обретении предполагаемых мощей святого исповедника Афанасия Сайко. Перед этим митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил богослужение на месте погребения. Обнаруженные останки направлены на экспертизу, после завершения которой будет сделано официальное заключение об их принадлежности святому. Пока они имеют статус предполагаемых мощей.

14 мая текущего года Священный Синод Русской православной церкви включил имя Афанасия Сайко в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лике исповедников. День памяти установлен на 22 апреля (5 мая), в день его кончины. Афанасий Сайко появился в Орле в 1921 году, поселился на колокольне Богоявленского храма. Он добровольно отказался от всех земных благ, обладал прозорливостью, знал невысказанные мысли людей, скрываемые ими поступки, обличал грехи иносказательно и предостерегал от беды.