Представительница Московской области стала обладательницей титула «Мисс Россия-2025»

Представительница Московской области Анастасия Венза одержала победу в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2025». Члены жюри особо отметили ее природную харизму, широкую эрудицию и естественную привлекательность, которые выделили финалистку среди 50 участниц.

Венза получает высшее образование в медицинском университете, осваивая серьезную профессию, а в свободное время увлекается верховой ездой и играет в волейбол.

В качестве главного приза новоявленная «Мисс Россия» получила драгоценную корону стоимостью 1 млн руб., денежное вознаграждение и право представлять страну на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная».

Титулы «Вице-мисс Россия-2025» завоевали Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка.

Кандидатом на титул «Мисс Россия-2025» отдельно от Московской области была представительница Красногорска Екатерина Иглина.

