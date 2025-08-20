Предвестников стихийных бедствий вынесло на берег в Мексике

В штате Южная Нижняя Калифорния, расположенном в Мексике, на побережье были обнаружены две особи сельдяного короля. Как сообщило издание Need To Know, находка произошла незадолго до серии природных катастроф, затронувших различные уголки мира.

1 августа Рене Вильянуэва обнаружил раненых рыб около берега. Он рассказал, что, по его мнению, сельдяные короли пострадали от нападения акулы и оказались на мелководье в предсмертном состоянии. Одна из рыб достигала длины в 3,7 м. Мужчина запечатлел их на видео. Тогда он сказал, что рыбы умерли прямо там, на их глазах, всего несколько минут назад.

Сельдяные короли обычно обитают на глубине свыше 900 м и крайне редко поднимаются к поверхности. Существует поверье, что их появление у берегов является предвестником грядущих бедствий.

Вильянуэва отметил, что на следующий день после обнаружения рыб в России произошли землетрясения, а по всему миру прокатились цунами.

Существует возможное научное объяснение зловещей репутации сельдяных королей. Японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что эти рыбы, живущие вблизи морского дна, могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит. По его мнению, именно это позволяет им «предсказывать» природные катаклизмы.

Ранее сообщалось, что землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 достигло Владивостока.