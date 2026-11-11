Премия без приказа и штрафы за некачественную помощь: что нашли в больнице на Камчатке
«Кам 24»: в Елизовской больнице выявили нарушения при расходовании ₽4,2 млн
В Елизовской районной больнице Камчатского края выявили нецелевое расходование почти ₽4,2 млн из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на документы территориального фонда ОМС. Нарушения обнаружили при проверке финансовой деятельности учреждения за 2024 год.
Основная часть спорных расходов — около ₽3,9 млн — пришлась на доплаты сотрудникам до минимального размера оплаты труда, которые оформлялись как стимулирующие выплаты. При этом деньги получили в том числе работники, не имевшие права на такую доплату. Кроме того, проверяющие нашли премию заместителю главного врача в размере ₽77,4 тыс., выплаченную без соответствующего приказа.
Отдельно фонд указал на неэффективное использование еще ₽8,3 млн: ₽4,4 млн больница направила на компенсацию морального вреда пациенту и судебные расходы, а ₽3,9 млн — на штрафы за неоказание, несвоевременное оказание либо ненадлежащее качество медицинской помощи.
Результаты проверки стали известны на фоне кадровых разбирательств в учреждении. В октябре губернатор Владимир Солодов потребовал от регионального Минздрава разобраться с многочисленными жалобами пациентов и принять кадровые решения. Позже коллективу представили нового руководителя, тогда как действующий главврач Ваграм Даллакян находился на больничном.