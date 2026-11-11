Премия без приказа и штрафы за некачественную помощь: что нашли в больнице на Камчатке

В Елизовской районной больнице Камчатского края выявили нецелевое расходование почти ₽4,2 млн из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает ИА « Кам 24 » со ссылкой на документы территориального фонда ОМС. Нарушения обнаружили при проверке финансовой деятельности учреждения за 2024 год.

Основная часть спорных расходов — около ₽3,9 млн — пришлась на доплаты сотрудникам до минимального размера оплаты труда, которые оформлялись как стимулирующие выплаты. При этом деньги получили в том числе работники, не имевшие права на такую доплату. Кроме того, проверяющие нашли премию заместителю главного врача в размере ₽77,4 тыс., выплаченную без соответствующего приказа.

Отдельно фонд указал на неэффективное использование еще ₽8,3 млн: ₽4,4 млн больница направила на компенсацию морального вреда пациенту и судебные расходы, а ₽3,9 млн — на штрафы за неоказание, несвоевременное оказание либо ненадлежащее качество медицинской помощи.

Результаты проверки стали известны на фоне кадровых разбирательств в учреждении. В октябре губернатор Владимир Солодов потребовал от регионального Минздрава разобраться с многочисленными жалобами пациентов и принять кадровые решения. Позже коллективу представили нового руководителя, тогда как действующий главврач Ваграм Даллакян находился на больничном.