Препарат из мозга свиньи за ₽4,7 млн: зачем тюменские больницы закупают «Церебролизин»

В Тюменской области объявили закупку «Церебролизина» — препарата, действующее вещество которого представляет собой комплекс низкомолекулярных пептидов, полученных из головного мозга свиньи, передает « Наш город ».

Лекарство применяют при заболеваниях нервной системы, в том числе после ишемического инсульта, при болезни Альцгеймера и когнитивных нарушениях. На поставку для десяти медицинских учреждений региона выделили более ₽4,7 млн.

Среди получателей — областные больницы Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. Поставки запланированы с января 2027-го по февраль 2028 года. Начальная цена контракта — ₽4,76 млн, аукцион назначен на 18 ноября.

Таким образом, речь идет о плановой закупке препарата для нескольких городов региона с запасом на год, а не о разовой поставке: контракт рассчитан на длительный период, а итоговая цена определится по результатам торгов.