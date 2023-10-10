Преподавательница из Ленинского округа купила квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Отмечается, что Анна Ермакова родом из Казахстана. В профессии преподавателя иностранного языка она уже 22 года. Из них порядка 20 лет Анна обучает детей английскому языку в МБОУ Видновской СОШ № 7. В Московскую область семья Ермаковых переехала из Твери 21 год назад.

Тогда их выбор пал на город Видное, где ей с мужем вначале предоставили комнату в школе, в которой они прожили три года. Затем комнаты в общежитиях в связи с увеличением семьи. А в 2015 году Ермаковы переехали в служебное жилое помещение по договору найма.

Ожидается, что благодаря «соципотеке» семья сможет переехать в новую и просторную квартиру в строящемся доме, сдача которого назначена на 2025 год. Ерамакова выразила огромную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, за предоставленную ей и ее коллегам возможность улучшить свои жилищные условия.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников.