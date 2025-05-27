Президент Бразилии Лула да Силва пожаловался на плохое самочувствие
У президента Бразилии Лулы да Силвы диагностировали воспаление внутреннего уха
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Самочувствие президента Бразилии Лулы да Силвы несколько ухудшилось, в связи с чем он был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Врачи диагностировали у бразильского лидера воспаление внутреннего уха.
В настоящее время Лула да Силва находится в своей резиденции Алворада, сообщает портал G1.
Отмечается, что политик почувствовал недомогание во второй половине дня и сразу же обратился в Сирийско-ливанскую больницу.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону перспективы партнерства между странами.
Политические лидеры подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства.
Ранее сообщалось о том, что бразильское племя обвинило американские СМИ в клевете.