Причина смерти не разглашается, но есть наследник: что известно о короле Уганды, который правил с детства

В Уганде скончался король Торо Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, которому было 34 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Кэлвин Армстронг Руомиире Акиики.

Политик написал на своей странице в X, что с глубокой печалью сообщает о кончине монарха. Причины смерти не разглашаются. По данным Reuters, перед смертью Рукиди IV проходил лечение от неизвестной болезни в США. У него не было жены, однако остался наследник, который займет трон.

Рукиди IV считался самым молодым королем в мире. Он взошел на престол в 1995 году после смерти отца, когда ему было три года.