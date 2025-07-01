Приговор экс-замминистра обороны Иванову может быть не окончательным

Адвокат Денис Балуев заявил сайту aif.ru о намерении обжаловать приговор бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова сразу после получения мотивированного решения суда.

Сторона защиты Тимура Иванова не согласна с приговором Московского городского суда. По словам адвоката, представляющего интересы бывшего чиновника, решение будут оспаривать.

«Обязательно будем обжаловать (ред. — приговор). Сделаем это, как только получим мотивированное решение», — сказал Балуев.

Напомним, в Москве суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, признав его виновным в крупной растрате бюджетных средств. Помимо лишения свободы, суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей, лишил государственных наград и конфисковал имущество на сумму 2,5 миллиарда рублей. Подсудимые, включая бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антона Финатова (получившего 12,5 лет колонии), свою вину не признают.