Приговор медсестре напугает коллег? Ассоциация предупреждает о последствиях

Ассоциация медсестер: приговор коллеге напугает медработников

Общество

Ассоциация медсестер прокомментировала приговор сотруднице детской больницы, которая перепутала лекарства, предназначенные пациенту, что привело к смерти ребенка. Суд назначил медсестре 2,5 года лишения свободы. Организация выразила глубокие соболезнования семье погибшего и не ставит под сомнение необходимость ответственности за произошедшее.

Вместе с тем в ассоциации считают важным обсудить последствия этого приговора для всей системы здравоохранения. Ранее медицинским работникам, признавшим свою вину, реальное лишение свободы не назначалось. Организация предупредила, что медработники могут начать бояться открыто говорить об ошибках. Если сотрудники боятся, риски останутся невыявленными, а возможность их предотвратить будет потеряна.

При этом в ассоциации подчеркнули, что речь не идет об освобождении медицинских работников от ответственности. Однако необходимо четко различать человеческую ошибку, рискованные рабочие привычки, сознательное нарушение требований безопасности и неправильную организацию работы.

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