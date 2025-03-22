Наследник британского престола, принц Уильям, посетил военную базу НАТО, расположенную в Эстонии, и совершил поездку на танке Challenger 2 вдоль границы с Российской Федерацией. Об этом стало известно 21 марта от «Би-би-си».

Сообщается, что наследник британского престола принял участие в учениях CABRIT. Принц Уэльский, которому 42 года, облачился в военную форму, надел берет, а также защитный шлем и очки. Он проехал на британском танке Challenger 2, после чего пересел к пехотинцам в боевую машину Warrior.

Известно, что эта военная база расположена всего в 150 километрах от границы с Россией. В настоящее время на границе России в Эстонии размещены 900 военнослужащих Великобритании.

Скотт Риттер, бывший сотрудник американской разведки и экс-инспектор Организации Объединённых Наций (ООН), поделился своим мнением о статье, опубликованной на сайте Би-би-си, на своей странице в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).

«Россия протиснула 800 парней через трубу, чтобы переломить ситуацию в Курске. У Британии 900 парней в Эстонии. Разница в том, что те 800 русских были поддержаны десятками тысяч своих братьев по оружию. Кто поддерживает тех 900 британцев?» — задался риторическим вопросом Риттер.

Ранее американский сенатор Кеннеди посоветовал премьеру Британии Стармеру купить пони для психологической поддержки.