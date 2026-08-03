Пришла на прием, а напала на врача: мать получила год условно за удушение педиатра в тагильской поликлинике

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор женщине, которая во время приема своих детей напала на участкового педиатра. Мать угрожала врачу убийством, оскорбляла, толкала и сдавила шею медика на глазах у малолетних пациентов. Об этом сообщает « МК-Урал » со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 октября в поликлинике Детской городской больницы. Осужденная 1993 года рождения пришла на прием вместе с детьми. Во время осмотра она начала высказывать педиатру претензии по поводу оказания медицинских услуг, оскорблять ее нецензурной бранью и угрожать убийством. Происходящее женщина снимала на мобильный телефон, обещая выложить запись в интернет. Врач попыталась пресечь видеосъемку.

Увидев на столе телефон медика, женщина схватила его. Педиатр сумела вырвать свой аппарат, после чего мать дважды толкнула ее, из-за чего врач ударилась о стул и подоконник. Затем нападавшая схватила медика двумя руками за шею и начала сдавливать. Разнять женщин смогли коллеги пострадавшей.

Суд приговорил подсудимую к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год и обязал выплатить пострадавшей ₽50 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Свою вину обвиняемая не признала.