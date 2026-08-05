На северо-востоке Москвы женщина подожгла себя и квартиру, когда к ней пришли судебные приставы. Инцидент произошел на улице Менжинского. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил осведомленный источник.

По предварительным данным, после визита приставов женщина совершила самоподжог, в результате чего начался пожар. Огонь охватил семь квадратных метров. Во время ликвидации возгорания из квартиры спасли двух человек, один из них пострадал. Саму женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.