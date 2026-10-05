Прямые рейсы на Лангкави, безопасная еда и вода из-под крана: что готовит Малайзия?

Малайзия рассматривает Россию как один из самых быстрорастущих туристических рынков и обсуждает запуск прямого авиасообщения. Об этом на встрече с представителями турбизнеса в Москве заявил министр туризма, искусства и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг, передают « Известия ».

По его словам, с января по август 2026 года страну посетили 98 466 российских туристов — на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 49% больше, чем в 2019-м.

Для дальнейшего роста турпотока власти Малайзии пытаются добиться прогресса в запуске прямых рейсов. Министр сообщил, что переговоры с российскими авиакомпаниями уже проведены, и сейчас они рассматривают предложение открыть рейсы. В ближайшее время планируется окончательно согласовать возможность полетов из России на Лангкави с одной посадкой. Параллельно Малайзия вела переговоры с иностранными перевозчиками — Emirates, Hainan Airlines, Vietnam Airlines и VietJet, чтобы продвигать лучшие условия для российских туристов, летающих этими авиакомпаниями.

Замдиректора офиса по туризму Малайзии в России Кресентия Садатал сообщила, что по итогам 2026 года в стране ждут 180 тыс. россиян. Всего Малайзия принимает более 43 млн иностранных туристов. Для въезда гражданам России виза не требуется на срок до 30 дней, но загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев. Представитель турофиса заверила, что Малайзия — одна из самых безопасных стран Азии, там можно пить воду из-под крана, а уличная еда практически всегда безопасна.