Пробег 6000 км и ни одного владельца: что известно о выставленной на продажу Marussia B2

В Москве на продажу выставили российский спорткар Marussia B2 2010 года выпуска за ₽250 млн. Об этом сообщает « Авто.ру », отмечая, что новый гиперкар Ferrari SF90 XX Stradale сейчас стоит ₽168 млн. Заявленный пробег купе — 6000 км, за все время существования машина владельцев не меняла. Других деталей в объявлении нет, лишь указано, что выставленная Marussia является «оригинальной».

Под капотом спорткара — двигатель V6 объемом 3,5 литра мощностью 300 л. с., работающий в паре с автоматической трансмиссией; ведущие колеса — задние. Проект Marussia запустили в 2007 году: первой появилась модель B1, а вслед за ней создали B2 с другим кузовом. Конструктивно это среднемоторная машина на основе монокока. «Маруси» планировали поставлять в том числе на европейский рынок, однако около середины 2010-х годов работу над проектом прекратили, и было выпущено всего несколько товарных машин.