Пробег 6000 км и ни одного владельца: что известно о выставленной на продажу Marussia B2

«Авто.ру»: Marussia B2 2010 года выставили на продажу за ₽250 млн

Общество

В Москве на продажу выставили российский спорткар Marussia B2 2010 года выпуска за ₽250 млн. Об этом сообщает «Авто.ру», отмечая, что новый гиперкар Ferrari SF90 XX Stradale сейчас стоит ₽168 млн. Заявленный пробег купе — 6000 км, за все время существования машина владельцев не меняла. Других деталей в объявлении нет, лишь указано, что выставленная Marussia является «оригинальной».

Под капотом спорткара — двигатель V6 объемом 3,5 литра мощностью 300 л. с., работающий в паре с автоматической трансмиссией; ведущие колеса — задние. Проект Marussia запустили в 2007 году: первой появилась модель B1, а вслед за ней создали B2 с другим кузовом. Конструктивно это среднемоторная машина на основе монокока. «Маруси» планировали поставлять в том числе на европейский рынок, однако около середины 2010-х годов работу над проектом прекратили, и было выпущено всего несколько товарных машин.

Читайте также

«Оскорбление культуры». Итальянского повара уволили за отказ готовить пиццу с ананасом

«Оскорбление культуры». Итальянского повара уволили за отказ готовить пиццу с ананасом

Отсутствие страховки: почему советским пациентам не сообщали о раке

Аномальное тепло в конце октября: синоптик рассказала о погоде на последнюю неделю месяца

Аномальное тепло в конце октября: синоптик рассказала о погоде на последнюю неделю месяца

Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова: посольство РФ выясняет судьбу россиян

Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова: посольство РФ выясняет судьбу россиян

Скандал в Турции: фальшивые метки на Ликийской тропе уводят людей к лавкам

Россиянам объяснили, когда можно не выходить на работу без риска увольнения

Россиянам объяснили, когда можно не выходить на работу без риска увольнения

Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве 7 и 8 ноября

Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве 7 и 8 ноября

Пенсии за ноябрь: владельцы карт получат деньги заранее 3 и 20 ноября в Подмосковье

В Иларионов день 3 ноября верующим напомнили о главных запретах праздника

В Иларионов день 3 ноября верующим напомнили о главных запретах праздника

История с ИИ и экскурсия с фонариком: что приготовили в музее Долгопрудного на 4 ноября

История с ИИ и экскурсия с фонариком: что приготовили в музее Долгопрудного на 4 ноября

Египетский авиаколлапс: Пассажиры рейса из Шарма добирались до Москвы на поезде

Права человека: Омбудсмен Лантратова расскажет о помощи жителям Алешек

Добавьте mosregtoday.ru в избранное