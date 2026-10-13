Пробки, мусор и отмены броней: чем обернулся ажиотаж вокруг Sunny Faith

В курортном Янтарном Калининградской области толпы зевак, приехавших посмотреть на севший на мель сухогруз Sunny Faith, разоряют местных отельеров. Об этом сообщает « ТурДом ». Из-за наплыва людей отменяются брони, а территория вокруг превращается в свалку.

Совладелица популярного глэмпинга Nordic SPA Кристина Гутак рассказала, что за последние дни отменены 20% броней, а сумма возвратов достигла ₽300 тыс. По ее словам, толпы зевак мусорят, вытаптывают все вокруг и иногда справляют нужду.

Местные жители подтвердили: судно лучше всего видно именно у глэмпинга, поэтому люди идут к берегу в этом месте. Рядом находится большая парковка, которая в межсезонье бесплатна. Один из блогеров показал длинную колонну автомобилей: «Видите пробку? Все хотят увидеть эту громадину. В Янтарном очень узкие улочки, все не помещаются».

По мнению местных, паломничество может затянуться: судно сидит в песке очень плотно.