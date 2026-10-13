Пробки, мусор и отмены броней: чем обернулся ажиотаж вокруг Sunny Faith

ТурДом: толпы зевак в Янтарном разоряют отельеров из-за сухогруза на мели

Общество

В курортном Янтарном Калининградской области толпы зевак, приехавших посмотреть на севший на мель сухогруз Sunny Faith, разоряют местных отельеров. Об этом сообщает «ТурДом». Из-за наплыва людей отменяются брони, а территория вокруг превращается в свалку.

Совладелица популярного глэмпинга Nordic SPA Кристина Гутак рассказала, что за последние дни отменены 20% броней, а сумма возвратов достигла ₽300 тыс. По ее словам, толпы зевак мусорят, вытаптывают все вокруг и иногда справляют нужду.

Местные жители подтвердили: судно лучше всего видно именно у глэмпинга, поэтому люди идут к берегу в этом месте. Рядом находится большая парковка, которая в межсезонье бесплатна. Один из блогеров показал длинную колонну автомобилей: «Видите пробку? Все хотят увидеть эту громадину. В Янтарном очень узкие улочки, все не помещаются».

По мнению местных, паломничество может затянуться: судно сидит в песке очень плотно.

«Странно, как вообще оно попало на это место, оно близко к берегу и очень мелкое, раньше там ловцы янтаря в свои лодки садились», — добавила собеседница.

Читайте также

Дом, квартиры и автомобили: что прокуратура хочет изъять у семьи экс-мэра Липецка

«Безопасность детей — приоритет»: в детсадах хотят установить видеонаблюдение

«Безопасность детей — приоритет»: в детсадах хотят установить видеонаблюдение

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

ЦППК модернизировала турникеты на станции Щербинка МЦД-2

ЦППК модернизировала турникеты на станции Щербинка МЦД-2

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Кто вмешивается в эфир «Радиостанции Судного дня»

Свет и вода с перебоями: что происходит на левом берегу Киева после взрывов

«Пенсия по QR-коду». Минтруд разрешил использовать MAX вместо паспорта

«Пенсия по QR-коду». Минтруд разрешил использовать MAX вместо паспорта

Шифровка из Наро-Фоминска: загадочная «Жужжалка» переполошила радиолюбителей новым кодом

Шифровка из Наро-Фоминска: загадочная «Жужжалка» переполошила радиолюбителей новым кодом

Москва временно ограничила полеты: Нижний Новгород принял 14 рейсов

Гонконгский грипп изменился: почему прежние антитела могут не распознать H3N2

Четыре самолета не долетели до Москвы: рейсы из Турции развернулись в пути

Добавьте mosregtoday.ru в избранное