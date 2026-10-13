Пробки, мусор и отмены броней: чем обернулся ажиотаж вокруг Sunny Faith
ТурДом: толпы зевак в Янтарном разоряют отельеров из-за сухогруза на мели
В курортном Янтарном Калининградской области толпы зевак, приехавших посмотреть на севший на мель сухогруз Sunny Faith, разоряют местных отельеров. Об этом сообщает «ТурДом». Из-за наплыва людей отменяются брони, а территория вокруг превращается в свалку.
Совладелица популярного глэмпинга Nordic SPA Кристина Гутак рассказала, что за последние дни отменены 20% броней, а сумма возвратов достигла ₽300 тыс. По ее словам, толпы зевак мусорят, вытаптывают все вокруг и иногда справляют нужду.
Местные жители подтвердили: судно лучше всего видно именно у глэмпинга, поэтому люди идут к берегу в этом месте. Рядом находится большая парковка, которая в межсезонье бесплатна. Один из блогеров показал длинную колонну автомобилей: «Видите пробку? Все хотят увидеть эту громадину. В Янтарном очень узкие улочки, все не помещаются».
По мнению местных, паломничество может затянуться: судно сидит в песке очень плотно.
«Странно, как вообще оно попало на это место, оно близко к берегу и очень мелкое, раньше там ловцы янтаря в свои лодки садились», — добавила собеседница.