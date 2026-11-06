Продали дом и машины ради вечного круиза — остались без жилья: лайнер ушел из Камбоджи без пассажиров

Reuters: лайнер Villa Vie Odyssey ушел из Камбоджи без пассажиров

Общество

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey 4 ноября ушел из Камбоджи без пассажиров: компания-оператор объявила о прекращении работы. Об этом сообщает Reuters. Из 200 пассажиров около 100 все еще находятся в Камбодже, остальные разъехались по другим странам.

Для некоторых клиентов «бесконечный» круиз, отправившийся в кругосветное путешествие в октябре 2024 года, стал постоянным домом. Например, супруги Пол и Линн Монтойя из американского штата Вайоминг ради жизни на лайнере продали недвижимость, автомобили и практически все имущество и рассчитывали провести на судне не менее четырех лет. Линн Монтойя рассказала телеканалу FOX 13, что они продали все — дом, машины, все. Теперь супруги фактически остались без собственного жилья: после высадки они отправились в Малайзию, откуда намерены перебраться к друзьям в Австралию.

О приостановке деятельности Villa Vie Residences, зарегистрированной во Флориде, стало известно 27 октября. В компании объяснили финансовые трудности резким ростом стоимости топлива на фоне конфликта с Ираном: если раньше расходы на горючее в расчете на одну каюту составляли около $1,8 тыс. в месяц, то теперь достигли $6–8 тыс. Оператор пытался сократить затраты, изменив график плавания, — лайнер стал двигаться медленнее, а время стоянок в портах увеличили, — но компенсировать возросшие расходы это не позволило. Перекладывать всю дополнительную финансовую нагрузку на клиентов компания сочла невозможным.

Теперь Villa Vie Residences рассчитывает найти источники финансирования и изменить бизнес-модель в течение 60 дней, а бывшим пассажирам обещают содействие в поиске временного жилья.

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