Продажа и аренда чужих банковских карт вне закона: что решил суд по требованию прокуратуры Москвы

В России признали запрещенной к распространению информацию о продаже и аренде банковских карт третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Чертановская межрайонная прокуратура проверила интернет-ресурсы, на которых предлагалось приобрести или временно использовать чужие банковские карты. Выяснилось, что подобные предложения давали возможность обходить установленные правила пользования финансовыми инструментами. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд административный иск.

В прокуратуре отметили, что суд полностью удовлетворил требования, а исполнение решения поставлено на контроль.