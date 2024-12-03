Продукция компании «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» победила в конкурсе «Знак качества XXI века»

Компания функционирует на территории Городского округа Пушкинский. Ассортимент производимой продукции широкий: сметана, глазированные сырки, желе, творожная масса «Особая» и кисели.

Для оценки качества товаров компаний, заявленных на конкурсе, создали экспертную комиссию. Специалисты принимали решение на основании различных заключений: лабораторных анализов проб, дегустации и экспертизы нормативной документации. Знак качества был присвоен всем представленным на конкурс товарам.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» — система сертификации продукции с целью определения качества товаров. Компании в добровольном порядке предлагают экспертам оценить качество продукции, чтобы потребители были уверены в ее безопасности и полезности.